Устюгов примет участие в спринте на чемпионате мира

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов в четверг, 25 февраля, примет участие в спринтерской гонке на ЧМ в немецком Оберстдорфе.

«Устюгов завтра стартует», — цитирует РИА «Новости» Елену Вяльбе, главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)

В воскресенье появилась информация, что Устюгов упал на контрольной тренировке. 28-летний лыжник избежал серьезных повреждений, но полученные ушибы и растяжения мешают работать ему на полную мощность.