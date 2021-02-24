Устюгов примет участие в спринте на чемпионате мира
15:17
Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов в четверг, 25 февраля, примет участие в спринтерской гонке на ЧМ в немецком Оберстдорфе.
«Устюгов завтра стартует», — цитирует РИА «Новости» Елену Вяльбе, главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)
В воскресенье появилась информация, что Устюгов упал на контрольной тренировке. 28-летний лыжник избежал серьезных повреждений, но полученные ушибы и растяжения мешают работать ему на полную мощность.
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