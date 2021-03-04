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Россиянки исполнили зажигательный танец после серебра в эстафете на ЧМ в Германии. Видео

17:10
Женская сборная России после финиша в эстафете на ЧМ в Германии. Фото Instagram
Женская сборная России после финиша в эстафете на ЧМ в Германии. Фото Instagram
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Федерация лыжных гонок России в Instagram 4 марта опубликовала видео танца женской эстафетной команды после завоевания серебряных наград на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Российские девушки вслед за финками пришли на памятное фото после гонки и несколько секунд танцевали на публике. Дольше всех радовалась успеху Юлия Ступак.

Россию в эстафете представляли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Яна Кирпиченко.

Победу в эстафетной гонке одержала команда Норвегии, третьими финишировали финки. Для российских девушек это первая медаль на турнире.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе

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