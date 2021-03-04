Россиянки исполнили зажигательный танец после серебра в эстафете на ЧМ в Германии. Видео
17:10
Федерация лыжных гонок России в Instagram 4 марта опубликовала видео танца женской эстафетной команды после завоевания серебряных наград на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Российские девушки вслед за финками пришли на памятное фото после гонки и несколько секунд танцевали на публике. Дольше всех радовалась успеху Юлия Ступак.
Россию в эстафете представляли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Яна Кирпиченко.
Победу в эстафетной гонке одержала команда Норвегии, третьими финишировали финки. Для российских девушек это первая медаль на турнире.
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