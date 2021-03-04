Сборная России завоевала серебро в женской эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе. Команду представляли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Яна Кирпиченко.

Это первые медали российских лыжниц на ЧМ-2021.

Золото выиграла сборная Норвегии. На третьем месте — команда Финляндии.

5 марта в Оберстдорфе пройдет мужская эстафета.

Лыжные гонки

Оберстдорф (Германия)

Чемпионат мира

Женщины

Эстафета 4 х 5 км

1. Норвегия (Тириль Венг, Хейди Венг, Тереза Йохауг, Хелена Фоссесхольм) — 53.43,2

2. Россия (Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева) — отставание 26,6

3. Финляндия (Ясмин Йенсуу, Йоанна Матинтало, Рита Лиза Ропонен, Криста Пармакоски) — 46,2

4. США (Хайли Суирбул, Сейди Бьорнсен, Рози Бреннан, Джессика Диггинс) — 47,0

5. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пия Финк, Виктория Карль) — 1.06,4

6. Швеция (Юнна Сундлинг, Шарлотта Калла, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон) — 2.00,0