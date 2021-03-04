Россия — вторая в женской эстафете на чемпионате мира, золото — у Норвегии
Сборная России завоевала серебро в женской эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе. Команду представляли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Яна Кирпиченко.
Это первые медали российских лыжниц на ЧМ-2021.
Золото выиграла сборная Норвегии. На третьем месте — команда Финляндии.
5 марта в Оберстдорфе пройдет мужская эстафета.
Лыжные гонки
Оберстдорф (Германия)
Чемпионат мира
Женщины
Эстафета 4 х 5 км
1. Норвегия (Тириль Венг, Хейди Венг, Тереза Йохауг, Хелена Фоссесхольм) — 53.43,2
2. Россия (Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева) — отставание 26,6
3. Финляндия (Ясмин Йенсуу, Йоанна Матинтало, Рита Лиза Ропонен, Криста Пармакоски) — 46,2
4. США (Хайли Суирбул, Сейди Бьорнсен, Рози Бреннан, Джессика Диггинс) — 47,0
5. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пия Финк, Виктория Карль) — 1.06,4
6. Швеция (Юнна Сундлинг, Шарлотта Калла, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон) — 2.00,0
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