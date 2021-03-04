Резцова — об итогах женской эстафеты на ЧМ: «Серебро — это здорово»
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» результаты женской эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе, на которой Россия заняла второе место.
Золото выиграла сборная Норвегии. На третьем месте — команда Финляндии.
«Два этапа шли вместе практически, на третьем немного оторвались, но на четвертом, естественно, норвежка ушла от наших, — сообщила Резцова «СЭ». — В любом случае, я могу сказать, серебро — это здорово. Все-таки весь чемпионат женщины шли, практически, без медалей, поэтому второе место — это отрадно. Я вчера думала, что девчонки на эстафете возьмут какую-нибудь медаль, так и получилось. Девчонки проедут чемпионат не по нулям — и это уже классно».
Чемпионка также поделилась ожиданиями от женской гонки на 30 км.
«У девчонок осталась одна дисциплина — 30 км, а там будет сложно бороться за медали. По большому счету, в личных гонках у них не получается. В командной эстафете они сегодня собрались. Все зависело от 4, а не от 1. В любом случае, будем надеяться. Дай Бог, чтобы у них была медалька, они все равно поборются», — добавила Резцова.
Это первые медали российских лыжниц на ЧМ-2021. Команду представляли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Яна Кирпиченко. 5 марта в Оберстдорфе пройдет мужская эстафета.
(Артем Бухаев)
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