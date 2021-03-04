Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» результаты женской эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе, на которой Россия заняла второе место.

Золото выиграла сборная Норвегии. На третьем месте — команда Финляндии.

«Два этапа шли вместе практически, на третьем немного оторвались, но на четвертом, естественно, норвежка ушла от наших, — сообщила Резцова «СЭ». — В любом случае, я могу сказать, серебро — это здорово. Все-таки весь чемпионат женщины шли, практически, без медалей, поэтому второе место — это отрадно. Я вчера думала, что девчонки на эстафете возьмут какую-нибудь медаль, так и получилось. Девчонки проедут чемпионат не по нулям — и это уже классно».

Чемпионка также поделилась ожиданиями от женской гонки на 30 км.

«У девчонок осталась одна дисциплина — 30 км, а там будет сложно бороться за медали. По большому счету, в личных гонках у них не получается. В командной эстафете они сегодня собрались. Все зависело от 4, а не от 1. В любом случае, будем надеяться. Дай Бог, чтобы у них была медалька, они все равно поборются», — добавила Резцова.

Это первые медали российских лыжниц на ЧМ-2021. Команду представляли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Яна Кирпиченко. 5 марта в Оберстдорфе пройдет мужская эстафета.

(Артем Бухаев)