Матвеева назвала отличным результатом серебро сборной России в женской эстафете на ЧМ

Российская лыжница Наталья Матвеева прокомментировала результаты женской эстафеты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Сборная России завоевала серебро. Команду представляли Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

«Результат отличный, очень рада, — сказала Матвеева «СЭ». — Наконец-то у женской сборной есть медаль. За золото было реально побороться, но у нас были девочки, которые недавно только восстановились от травм, поэтому им было тяжеловато, Непряева не до конца все-таки набрала форму. Вся команда боролась, у нас серебро и это очень достойный результат».

Также Матвеева отметила работу Яны Кирпиченко на первом этапе эстафеты.

«Думала Яна придет в группе, будет терпеть, но она очень хорошо выступила, молодец. Сорина тоже пыталась максимально удержаться за Йохауг, но норвежка очень сильная. Темп на коньке у нее гораздо выше, ей нужно было отрываться, потому что неизвестно, что было бы на четвертом этапе», — добавила Матвеева.

Это первые медали российских лыжниц на ЧМ-2021. Золото выиграла сборная Норвегии. На третьем месте — команда Финляндии.

5 марта в Оберстдорфе пройдет мужская эстафета.

(Анастасия Пастернак)