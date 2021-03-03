Отец лыжника Мяки прокомментировал свои слова о «снятии скальпа с русских»

Теро Мяки, отец финского лыжника Йони Мяки, 2 марта в интервью Iltalehti прокомментировал свои слова о том, что финны сняли скальп с русских, сказанные после финиша в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

На последнем круге Йони Мяки обошел Глеба Ретивых и принес сборной Финляндии серебро турнира, россияне стали третьими.

«Я не хотел никого унижать и ничего оскорбительного не сказал. Если мой сын смог обойти Глеба на трассе, то это, напротив, говорит о крутости Ретивых. Его все знают как очень мощного лыжника. Йони снял скальп с русского — это же в хорошем смысле было сказано, меня неправильно поняли», — заявил Мяки-старший.

1 марта российский комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» назвал отца Мяки «м...й», за то, что он заявлял о «снятом скальпе с русских». Позже сам Йони Мяки отреагировал на слова журналиста о своем отце.

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