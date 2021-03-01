Отец финского лыжника Мяки: «Приятно еще раз снять скальп с русских»

Теро Мяки, отец финского лыжника Йони Мяки, 28 февраля в интервью Iltalehti подвел итоги командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Когда на последнем круге осталось три команды, я уже понял, что медаль у нас будет. А дальше незабываемый финиш. Приятно во второй раз снять с русских скальп», — отметил Мяки-старший.

Сборная Финляндии заняла второе место в гонке, проиграв на последнем круге Норвегии и обойдя Россию.

24 января на финишной прямой мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти Александра Большунова подрезал финский лыжник Йони Мяки, после чего россиянин махнул в его сторону палкой и нанес удар. После финиша Александр врезался в Мяки. Россиянина дисквалифицировали за неспортивное поведение, а команду лишили бронзы в эстафете.

26 февраля Международная федерация лыжных гонок заявила, что Александр Большунов может быть дисквалифицирован на две гонки за повторное нарушение.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе