Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывания финских журналистов, которые назвали российского лыжника Глеба Ретивых русской черепахой.

«Люди хайпуют. Они торжествуют в моменте. Не будем забывать, что Глеб — бронзовый призер. Сегодня они его выиграли, завтра он их выиграет. Не читал статьи финских журналистов, но могу сказать, что отец Йони Мяки — мудила. Все нормальные люди с уважением относятся друг к другу, сражение продолжается»

Также Губерниев отметил, что такие высказывания должны замотивировать Ретивых.

«Мне кажется, для спортсмена такие слова — самая лучшая мотивация. Амбициозному спортсмену такие высказывания только помогут. Прекрасный повод показать себя на олимпиаде», — добавил Губерниев «СЭ».

Ранее отец финского лыжника Йони Мяки, подводя итоги командного спринта, заявил, что финны «сняли с русских скальп во второй раз».

(Владимир Пушкарев)