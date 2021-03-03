Финский лыжник Мяки отреагировал на оскорбления Губерниева

Финский лыжник Йони Мяки 2 марта в интервью Iltalehti рассказал об отношении своей семьи к России и российским спортсменам, а также прокомментировал заявление спортивного журналиста Дмитрия Губерниева о своем отце.

«Травля» со стороны русских? Я где-то ожидал такой бурной реакции. Мы опять боролись в гонке против их лыжника и победили (речь идет о командном спринте, где Мяки на последнем этапе обошел Глеба Ретивых и выиграл для финнов серебро — прим. «СЭ»). Так что все ожидаемо. Слова Губерниева? Наверное, он уже предвкушал, что россияне будут вторыми, а мы украли у них медаль в концовке. Наша семья не ненавидит Россию, не надо ничего додумывать", — заявил Мяки.

1 марта российский комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» назвал отца Мяки «м...й», за то, что он заявлял о «снятом скальпе с русских».

24 января на финишной прямой мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти Мяки подрезал Александра Большунова, после чего россиянин махнул в его сторону палкой и нанес удар. После финиша Александр врезался в Мяки. Россиянина дисквалифицировали за неспортивное поведение, а команду лишили бронзы в эстафете.

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