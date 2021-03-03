Определился состав женской сборной России на эстафету на ЧМ в Германии

Тренер сборной России Юрий Бородавко 2 марта в интервью «Спорту День за Днем» назвал состав женской эстафетной команды на гонку на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

На старт выйдут Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина.

«Эстафету составят Кирпиченко, Непряева, Ступак и Сорина? Да, состав такой. Сейчас главное — определить расстановку по этапам. Это мы еще будем решать. Состав на мужскую эстафету определим, как и ожидалось, после мужской индивидуальной гонки», — заявил Бородавко.

Женская эстафета смешанным стилем пройдет в четверг, 4 марта. Начало — в 15.15 (мск). Каждая из участниц на своем этапе пробежит по 5 км.

По состоянию на 3 марта, женская лыжная сборная не выиграла ни одной медали на турнире.

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