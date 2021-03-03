Определился состав женской сборной России на эстафету на ЧМ в Германии
Тренер сборной России Юрий Бородавко 2 марта в интервью «Спорту День за Днем» назвал состав женской эстафетной команды на гонку на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
На старт выйдут Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина.
«Эстафету составят Кирпиченко, Непряева, Ступак и Сорина? Да, состав такой. Сейчас главное — определить расстановку по этапам. Это мы еще будем решать. Состав на мужскую эстафету определим, как и ожидалось, после мужской индивидуальной гонки», — заявил Бородавко.
Женская эстафета смешанным стилем пройдет в четверг, 4 марта. Начало — в 15.15 (мск). Каждая из участниц на своем этапе пробежит по 5 км.
По состоянию на 3 марта, женская лыжная сборная не выиграла ни одной медали на турнире.
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Дополнительная информация:
https://www.sportsdaily.ru/news/borodavko-nazval-sostav-na-zhenskuyu-estafetu-chempionata-mira
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