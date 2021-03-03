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Ступак высказалась об инициативе Вяльбе забирать телефоны у спортсменов

09:10
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Российская лыжница Юлия Ступак 2 марта в интервью Aftonbladet отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о возможном запрете мобильных телефонов во время чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.

«Надеюсь, это была шутка. У меня нет никаких проблем с соцсетями и с использованием телефона. Мне он нужен только для связи с родными и близкими. Соцсети все сейчас вообще неважны», — отметила Ступак.

2 марта Вяльбе в интервью «СЭ» заявила, что хочет забрать телефоны у спортсменов. По ее словам, если лыжникам не нравится такой вариант, то пусть становятся блогерами.

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