Ступак высказалась об инициативе Вяльбе забирать телефоны у спортсменов

Российская лыжница Юлия Ступак 2 марта в интервью Aftonbladet отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о возможном запрете мобильных телефонов во время чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.

«Надеюсь, это была шутка. У меня нет никаких проблем с соцсетями и с использованием телефона. Мне он нужен только для связи с родными и близкими. Соцсети все сейчас вообще неважны», — отметила Ступак.

2 марта Вяльбе в интервью «СЭ» заявила, что хочет забрать телефоны у спортсменов. По ее словам, если лыжникам не нравится такой вариант, то пусть становятся блогерами.

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