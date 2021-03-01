Вяльбе назвала шестерых российских участников индивидуальных гонок на ЧМ в Германии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе 28 февраля в эфире телеканала «Матч ТВ» назвала шестерых участников индивидуальных гонок на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

По ее словам, гарантировали себе попадание в женскую «индивидуалку» Юлия Ступак, Наталья Непряева и Яна Кирпиченко, а у мужчин точно побегут Александр Большунов, Денис Спицов а Андрей Мельниченко.

«Состав на «разделку»? У нас еще есть некие дискуссии. Единственное, что скажу, — это то, что побегут лидеры. Побегут Юлия, Наташа, Яна. У ребят все побегут, кто себя в этом виде программы себя лучше чувствует. Ждем Спицова, Мельниченко. Безусловно, есть Большунов», — заявила Вяльбе.

Женская индивидуальная гонка состоится во вторник, 2 марта. Начало — в 15.15 (мск). Мужской старт запланирован на следующий день, начало — также в 15.15.

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