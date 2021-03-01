Губерниев считает, что запреты на соцсети уже не работают

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал предложение Елены Вяльбе в интервью «РИА Новости» о введение запрета на использование социальных сетей в период чемпионата мира по лыжным гонкам.

«Любая федерация, наверное, вправе устанавливать какие-то ограничения, но мне кажется, что если спортсмен действительно профессиональный, то социальные сети ему только помогут, — сообщил Губерниев «СЭ». — Даже когда ты обращаешь внимание на хейтеров или на каких-то недоброжелателей, по-моему, это становится лучшим раздражителем для спортсмена».

«Глеб Ретивых был очень расстроен вчера, у него была неоднозначная реакция. Хотя мы вместе с Александром Легковым поддержали его в моих соцсетях. Я считаю, что Глеб должен стать еще сильнее и победить финнов и всех остальных на олимпийских играх. Я не думаю, что такие запреты будут работать. Все-таки мы не будем забывать про права человека».

Губерниев также не понимает, как можно реализовать запрет на социальные сети.

«Не совсем понятно, как запрещать. Отнимать мобильные? Вместо айфонов и самсунгов выдвать кнопочные нокии? Должна же быть какая-то связь с родными, мне кажется, это очень важно для спортсменов. Я думаю, что здесь нужно полагаться на профессионализм. Если он есть, например, как у Большунова, который очень одаренный человек и настоящий профессионал, значит все будет хорошо. Если человек слабый и подверженный какому-то влиянию, то мне кажется, он все равно найдет способ расстроиться и вести себя непрофессионально. Мне кажется, такие запреты в современном мире уже не работают», — добавил Губерниев.

Чемпионат мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе пройдет до 7 марта. Следующими гонками на турнире будут «разделки». Женская индивидуальная гонка состоится во вторник, 2 марта. Начало — в 15.15 (мск). Мужской старт запланирован на следующий день, начало — также в 15.15.

(Артем Бухаев)