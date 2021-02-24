На чемпионате мира по лыжным гонкам был сдан первый положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба турнира.

Соревнования проходят в немецком Оберстдорфе. В рамках протокола предварительного тестирования у одного из журналистов был получен положительный результат теста на COVID-19. Тест был взят до того, как человек получал аккредитацию.

Спринтерские гонки пройдут 25 февраля, лыжники разыграют первые комплекты наград на турнире. Чемпионат мира продлится до 7 марта.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе