На чемпионате мира по лыжным гонкам был сдан первый положительный тест на коронавирус
20:36
На чемпионате мира по лыжным гонкам был сдан первый положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба турнира.
Соревнования проходят в немецком Оберстдорфе. В рамках протокола предварительного тестирования у одного из журналистов был получен положительный результат теста на COVID-19. Тест был взят до того, как человек получал аккредитацию.
Спринтерские гонки пройдут 25 февраля, лыжники разыграют первые комплекты наград на турнире. Чемпионат мира продлится до 7 марта.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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