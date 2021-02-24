Аввакумова и еще три россиянки прошли квалификацию на чемпионате мира

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) завершилась квалификация в прыжках с трамплина у женщин (HS 106).

Преодолели квалификацию четыре россиянки. Лучшей среди них стала Ирина Аввакумова (12-е место). Также квалификационный барьер прошли Кристина Прокопьева (22-е место), Ирма Махиня (23) и Софья Тихонова (28-е).

25 февраля 40 спортсменок, прошедших отбор, разыграют медали турнира. Начало в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе