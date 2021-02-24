«Кажется, здесь становится жарко». Ступак поделилась ярким фото с ЧМ

Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала новое фото в своем Instagram. Она выложила фотографию в спортивном комбинезоне с чемпионата мира, который пройдет в Германии.

«Кажется, здесь становится жарко», — подписала пост Ступак.

Чемпионат мира проходит на юге Германии, в Оберстдорфе, который расположен на высоте 800 м над уровнем моря. Турнир продлится до 7 марта.

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