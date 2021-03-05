Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе.

Россия заняла второе место, уступив Норвегии. Йоханнес Клебо после победы заявил, что Александру Большунову нужно больше работать.

«В этой гонке все менялось очень часто, — сказал Губерниев. — Когда финишировал Червоткин была одна ситуация, когда пришел Якимушкин — совершенно другая. Серебро — хороший результат для нас. Норвежцы выглядят сильнее, они победили закономерно, как в последние годы и происходит. Слова Клебо? Сложно сравнить их с Большуновым. Саша — универсальный гонщик, а Клебо — спринтер. С точки зрения лыжного таланта, Большунов занимает первое место. Не может быть лучшим лыжником мира человек, который бегает только спринтерские гонки».

Также Губерниев поделился ожиданиями перед предстоящим «полтинником» у мужчин.

«Главное, чтобы Большунову хватило сил. Если у него будут силы — то он обязательно будет бороться за победу. Поводов для того, чтобы показать себя, у него достаточно», — добавил Губерниев.

(Владимир Пушкарев)