Бородавко прокомментировал запрет на социальные сети в сборной России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как относится к запрету на использование социальных сетей в сборной России во время чемпионата мира.

«Спортсмены — люди впечатлительные. Любой пост, любая статья может выбить спортсмена из равновесия. Безусловно, это может отвлекать от подготовки. Я считаю, что спортсмен должен концентрироваться исключительно на гонках. Когда он читает нелестные отзывы о себе, он начинает изматываться психологически. Это плохо сказывается на физической подготовке. В больше степени, социальные сети негативно влияют на спортсменов. Запрещать их или нет — вопрос неоднозначный. Зависит от того, что там будут писать», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о желании вернуть запрет на социальные сети в национальной команде во время чемпионата мира.

(Владимир Пушкарев)