ЧМ по лыжным гонкам, женский масс-старт: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 6 марта, в немецком Оберстдорфе состоится женский масс-старт классическим стилем на 30 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Сборную России на этом старте представят Татьяна Сорина, Яна Кирпиченко, Алиса Жамбалова и Мария Истомина.

В связи с антидопинговыми санкциями ВАДА, утвержденными CAS, сборная России не может выступать на чемпионате мира под национальным флагом. Все российские спортсмены будут стартовать в Оберстдорфе под флагом Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Подробнее о чемпионате мира по лыжным видам спорта можно прочитать здесь: составы сборных, расписание соревнований. ЧМ по лыжным видам спорта-2021 завершится 7 марта.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Онлайн-трансляция женской эстафеты в Оберстдорфе на сайте «СЭ»