Клебо рассказал, как избежал поломки палки во время борьбы с Большуновым в эстафете
13:18
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, как избежал поломки палки во время заключительного этапа эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
«Я не стал ставить палки в те отрезки, когда знал, что Большунов рядом. Было бы слишком глупо остаться с одной палкой», — цитирует NRK Клебо.
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету, Россия заняла второе место, проиграв 12 секунд.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...