Клебо рассказал, как избежал поломки палки во время борьбы с Большуновым в эстафете

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, как избежал поломки палки во время заключительного этапа эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Я не стал ставить палки в те отрезки, когда знал, что Большунов рядом. Было бы слишком глупо остаться с одной палкой», — цитирует NRK Клебо.

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету, Россия заняла второе место, проиграв 12 секунд.