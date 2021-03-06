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Клебо рассказал, как избежал поломки палки во время борьбы с Большуновым в эстафете

13:18
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, как избежал поломки палки во время заключительного этапа эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Я не стал ставить палки в те отрезки, когда знал, что Большунов рядом. Было бы слишком глупо остаться с одной палкой», — цитирует NRK Клебо.

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету, Россия заняла второе место, проиграв 12 секунд.

Дополнительная информация:

https://www.nrk.no/

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