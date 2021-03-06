Большунов ответил на обвинения в том, что он умышленно наступил на палку Клебо
13:41
Российский лыжник Александр Большунов ответил на обвинения в том, что он наступил на лыжную палку норвежцу Йоханнесу Клебо во время мужской эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
«Да, я наступил на палку, но он шел немного медленнее по сравнению со мной. Поэтому это и произошло», — приводит NRK слова Большунова.
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету, которая состоялась в пятницу, 5 марта. Россия заняла второе место, проиграв 12 секунд.
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