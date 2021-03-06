Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки   //    Чемпионат мира

Большунов ответил на обвинения в том, что он умышленно наступил на палку Клебо

13:41
Теги:

Российский лыжник Александр Большунов ответил на обвинения в том, что он наступил на лыжную палку норвежцу Йоханнесу Клебо во время мужской эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Да, я наступил на палку, но он шел немного медленнее по сравнению со мной. Поэтому это и произошло», — приводит NRK слова Большунова.

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету, которая состоялась в пятницу, 5 марта. Россия заняла второе место, проиграв 12 секунд.

Дополнительная информация:

https://www.nrk.no/

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир