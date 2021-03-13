Бородавко отреагировал на победу Большунова в масс-старте на 15 км в Энгадине

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу российского лыжника Александра Большунова в классическом масс-старте на 15 километров на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

«Разозлил его тот финиш? Не нужно смешивать одно с другим. Это уже вчерашний день, надо смотреть вперед. Когда спортсмен не по своей воле не может выиграть, конечно, он будет переживать и очень сильно. Александр — эмоциональный человек, который готовится к каждой гонке и получает от этого удовольствие. Он и у себя в инстаграме написал, что давно отпустил тот финиш. Сегодня он отработал хорошо, ту страницу мы уже перевернули», — сказал Бородавко «СЭ».

Второе место с отставанием в 18,4 секунды занял норвежец Йоханнес Клебо, замкнул тройку его соотечественник Пол Голберг.

(Владимир Пушкарев)