Шведка Андерссон заявила, что ей не хватило сил для поддержания темпа, предложенного Ступак и Венг

Шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала победу россиянки Юлии Ступак в масс-старте на 10 км на этапе Кубка мира в Энгадине.

«На заключительном подъеме мне не хватило сил для поддержания темпа, предложенного Юлией и Хайди. Я попыталась извлечь все, что могла, чтобы остаться на подиуме. Третье место ощущается как небольшой реванш за «Тур де Ски», когда мы в последний раз соревновались на высоте. Тогда наши лица не были такими уж радостными», — приводит слова Андерссон Expressen.

Ступак стала победительницей масс-старта, преодолев 10-километровую дистанцию за 25 минут 13,3 секунды. Второе место заняла Хейди Венг из Норвегии, тройку замкнула шведка Эбба Андерссон. В протоколе гонки была Тереза Йохауг, но на старт она не вышла.