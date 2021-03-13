Резцова посоветовала Большунову вести себя скромнее

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала золото Александра Большунова в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира в Энгадине.

Второе место с отставанием в 18,4 секунды занял норвежец Йоханнес Клебо, замкнул тройку его соотечественник Пол Голберг.

«Здорово! Саня снова доказал, что он сильнейший. Только нужно чуть-чуть скромнее ему себя вести. Как чемпион, но с уважением к другим. Клэбо извинился перед ним после финиша, а Саша как-то неуважительно повел. Мы же не знаем, специально это было или не специально. Но все равно Сашка умница, чемпионат у него удался», — сказала Резцова «СЭ».

(Данил Алешин)