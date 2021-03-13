Большунов выиграл масс-старт на 15 км на этапе Кубка мира в Энгадине

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото масс-старта на 15 км на этапе Кубка мира в Энгадине.

Второе место с отставанием в 18,4 секунды занял норвежец Йоханнес Клебо, замкнул тройку его соотечественник Пол Голберг.

Лыжные гонки

Энгадин (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Дистанционные соревнования

Масс-старт, 15 км (К)

1. Александр Большунов (Россия) — 34.07,1

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 18,4

3. Пол Голберг (Норвегия) — 18,9

4. Йенс Бурман (Швеция) — 20,0

5. Симен Крюгер (Норвегия) — 21,2

6. Артем Мальцев (Россия) — 24,2

10. Алексей Червоткин (Россия) — 40,9

25. Иван Якимушкин (Россия) — 1.04,4

27. Евгений Белов (Россия) — 1.11,4

32. Илья Порошкин (Россия) — 1.14,7

34. Илья Семиков (Россия) — 1.16,7

64. Андрей Мельниченко (Россия) — 2.34,5