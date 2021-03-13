Большунов выиграл масс-старт на 15 км на этапе Кубка мира в Энгадине
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото масс-старта на 15 км на этапе Кубка мира в Энгадине.
Второе место с отставанием в 18,4 секунды занял норвежец Йоханнес Клебо, замкнул тройку его соотечественник Пол Голберг.
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Энгадин (Швейцария)
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Масс-старт, 15 км (К)
1. Александр Большунов (Россия) — 34.07,1
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 18,4
3. Пол Голберг (Норвегия) — 18,9
4. Йенс Бурман (Швеция) — 20,0
5. Симен Крюгер (Норвегия) — 21,2
6. Артем Мальцев (Россия) — 24,2
10. Алексей Червоткин (Россия) — 40,9
25. Иван Якимушкин (Россия) — 1.04,4
27. Евгений Белов (Россия) — 1.11,4
32. Илья Порошкин (Россия) — 1.14,7
34. Илья Семиков (Россия) — 1.16,7
64. Андрей Мельниченко (Россия) — 2.34,5
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