Пырнул ножом трех человек, душил жену и работал стриптизером. Как жил великий летающий лыжник

Как спился легендарный финский прыгун с трамплина Матти Нюкянен, которому хотят поставить памятник на родине.

Матти Нюкянен — едва ли не главная легенда в истории прыжков на лыжах с трамплина. Четыре олимпийских золота (только швейцарец Симон Амман завоевал столько же) и одно серебро, пять побед на чемпионатах мира, два первых места на «Турне четырех трамплинов». Только ему удалось установить сразу пять мировых рекордов по дальности прыжка. К сожалению, он запомнился не только спортивными подвигами.

Ранняя слава

Страсть к трамплину зародилась у Матти еще в детстве. Свой первый прыжок уроженец города Ювяскюля совершил в восемь лет. И это была любовь с первого взгляда, с первого полета. Как признавался позднее спортсмен своему биографу, он хотел только прыгать. А потом прыгать еще и еще. Когда ему еще не было и 11 лет, он одержал свою первую победу в соревнованиях. Мальчик уделял любимому делу все свободное время. В 13 лет он уже тренировался по девять часов в день. Но ему очень повезло, что в его родном городе был подходящий трамплин, еще и с подъемником и прожекторами, что позволяло тренироваться в темное время суток. Этим он и пользовался, отдаваясь без остатка своей главной страсти в жизни.

Была в его жизни, впрочем, и другая страсть, увы, не самая приглядная. В 14 лет он впервые попробовал алкоголь. Любовь к крепким напиткам и погубит его, но это будет позже. А пока в жизни юноши случились первые серьезные успехи в спорте. В 1981 году он сначала стал чемпионом мира среди юниоров, а затем 30 декабря победил на своем первом этапе Кубка мира. Он занял первое место на этапе в немецком Оберстдорфе, когда ему было всего 17 с половиной лет. В 1982 году он уже стал чемпионом мира среди взрослых. Юный летающий лыжник стремительно ворвался в элиту этого вида спорта.

В 1984-м финн отправился на первую в своей жизни Олимпиаду. Она прошла в тогда еще югославском Сараево. Главным соперником Нюкянена был немец Йенс Вайсфлог, выступавший за ГДР. Их дуэль, можно сказать, завершилась вничью. Вайсфлог победил на нормальном трамплине, оставив Нюкянена на втором месте, а на большом трамплине картина была противоположной, причем финн победил с отрывом в 17,5 балла. Это самый большой отрыв между чемпионом и вторым призером в истории Олимпийских игр.

Триумф

Надо понимать, что в Финляндии настоящий культ прыжков с трамплина. Чемпион в этом виде спорта — национальный герой. Но, как признавался позднее Нюкянен, слава сыграла с ним злую шутку. Нет, ему не вскружило голову от успехов, он просто совершенно не хотел быть центре всеобщего внимания, но никак не мог избежать этого. «Я был слишком молод для своего успеха», — сказал он. По его словам, все это ему быстро надоело. Чтобы забыть обо всем, он начал прикладываться к бутылке. Алкоголь, тем не менее, не повлиял на его главную страсть — ему по-прежнему хотелось прыгать, но он отнюдь не стремился стать суперзвездой.

Серьезные проблемы начались после Игр в Сараево. В 1986 году прыгун получил условный срок за кражу пива и сигарет. Два раза его отчислили из сборной Финляндии за неподобающее поведение. А еще через год его выгнали из команды прямо во время «Турне четырех трамплинов». Официальная причина — упрямство и злоупотребление алкоголем. После этого случая Нюкянен все же взялся за ум. Он понял, что рискует пропустить Олимпиаду в Калгари, чего ему совсем не хотелось.

Уже в новом сезоне он ухитрился всего за месяц восемь раз победить на этапах Кубка мира. Возвращение в сборную и путевка на Игры в Канаде не заставили себя ждать. Там его ждал настоящий триумф — три золотые медали. Впервые в истории прыжков с трамплина один спортсмен завоевал два золота в индивидуальных соревнованиях и еще одно в командном турнире. Этот оглушительный успех и стал главным в его карьере. До третьей Олимпиады его карьера «не дожила». Дальше был только спад. После Олимпиады он только дважды побеждал на этапах Кубка мира. Впрочем, в 1989 году он стал чемпионом мира в командных соревнованиях, а также завоевал индивидуальную бронзу.

Новая реальность

В 1991 году Нюкянен покинул большой спорт. Вот тогда и начались действительно серьезные проблемы. Прыжки ушли из его жизни. Остался алкоголь. Как он впоследствии признался, после завершения карьеры он чувствовал опустошение и думал, что теперь он никто и звать его никак. Хотя он все же пытался обрести себя в новой реальности. Неожиданно решил переквалифицироваться в музыканты и записал дебютный альбом под названием Yllatysten yо («Ночь сюрпризов»). Эта запись имела успех — в Финляндии продали 25 тысяч экземпляров, и бывший спортсмен даже получил премию «Золотой диск». Он повторил достижение финского метателя копья Тапио Раутаваары, который тоже завоевал и золотую олимпийскую медаль, и эту музыкальную премию.

В 1993 году он выпустил второй альбом, получивший название «Самурай». На этот раз запись была не очень удачной. В связи этим экс-прыгун решил приостановить свою карьеру в музыке. Лишь в 2002 году у него вышел сингл, а в 2006-м — и третий студийный альбом. Но великого певца из него все же не вышло. Оставалась пустота, которую он заполнял алкоголем и беспорядочной личной жизнью. Из-за серьезных финансовых проблем он решил попробовать себя в роли стендап-комика и даже стриптизера в одном из ресторанов.

Проблемы с законом

У Нюкянена за всю его не очень долгую жизнь было пять официальных жен. С четвертой из них, Мерви Таполой, он сочетался браком дважды. В 2003 году пара развелась, но уже в следующем году они вновь поженились. В браке они пробыли до 2010 года, но счастливой их совместную жизнь не назовешь. Бывший спортсмен не только продолжал пить, но и проявлял склонность к насилию. До того как расстаться во второй раз, у них были ссоры, скандалы, 15 поданных заявлений на развод, большинство из которых супруга знаменитого спортсмена в итоге забрала. Но конец всему положил инцидент, который произошел в 2010 году.

В полицию небольшого финского города Юлеярви поступил звонок от женщины, которая заявила, что на нее напали. Она обвинила своего собственного мужа в том, что он дважды ударил ее ножом, а потом пытался задушить поясом от халата. Это была Мерви Тапола, а напал на нее ее супруг Матти Нюкянен. С ранениями головы и руки ее госпитализировали, но, к счастью, все оказалось не так уж серьезно, и в тот же день ее отпустили домой. А знаменитый летающий лыжник был арестован.

24 августа 2010 года суд вынес приговор. Нюкянен получил 16 месяцев тюрьмы. Также его обязали заплатить пострадавшей 6600 евро и компенсировать судебные издержки в 6000 евро. Понятно, что после такого о сохранении брака не могло быть и речь. Пара разошлась окончательно. Легенде прыжков с трамплина предстояло отбыть тюремный срок.

За решеткой Нюкянен оказался не в первый раз. В 2004 году он поколотил свою жену, ту самую Таполу, и получил четыре месяца условно, но за повторное правонарушение срок превратился в реальный. Затем он получил два года и два месяца за пьяную драку с поножовщиной — он ударил своего приятеля ножом в грудь и в шею. На свою беду, они решили в состоянии алкогольного опьянения помериться силами в перетягивании пальцами. В этом популярном в Финляндии виде спорта экс-прыгун проиграл, и приятели поругались, что и привело к такому исходу. Весь срок бывший спортсмен не отбыл, отсидев 11 месяцев. Но уже через четыре дня он вновь попал за решетку за избиение жены. После этого он еще ударил ножом посетителя пиццерии и отправился в тюрьму на четыре месяца.

Эпилог

В 2014 году, уже будучи на свободе, Матти женился в пятый раз. Его избранницей стала красавица-блондинка Пиа Талонпойка. Казалось бы, он наконец-то остепенился — больше не попадал за решетку и не был замечен в правонарушениях. Но зеленый змий не оставил его — до самой смерти он крепко выпивал. Он успел помириться с легендарным Матти Пулли — тренером, которому он был очень многим обязан. 82-летний Пулли страдал от болезни Паркинсона. В апреле 2016 года состоялась их встреча. Нюкянен признал, что принес много горя тренеру своим поведением, и посетовал на то, что выпивка сделала его хуже. Наставник радушно встретил его слова. Примирение состоялось. 24 сентября 2016 года знаменитого тренера не стало.

Сам легендарный спортсмен ушел из жизни 4 февраля 2019 года. Ему было всего 55. Как позднее сообщила сестра покойного, причиной смерти стали панкреатит и пневмония. У него остались трое детей — по одному ребенку от первой и второй жены и еще один внебрачный. Несмотря на неоднозначную, мягко говоря, биографию, особенно после завершения карьеры, в Финляндии Нюкянена почитают как великого чемпиона. А в родной Ювяскюле даже собираются установить ему памятник. Для жителей города он остается легендой, несмотря ни на что.