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Сегодня, 18:00

Прыгун в воду Кузнецов заявил, что найти замену его бывшему партнеру Захарову «практически невозможно»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал о своих взаимоотношениях с партнером по синхронным прыжкам Никитой Шлейхером.

«Да нормально все, подстраиваемся друг под друга периодически, помогаем друг другу. То я, то он, где-то я подскажу как опытный спортсмен, где-то и он что-то приметит. Все в рабочем режиме. Скажу так, конечно найти замену Илье Захарову практически невозможно, да я и не пытался. Но мы с Никитой как с партнером уже достигли взаимопонимания, есть и результаты», — сказал Кузнецов.

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Ранее на протяжении многих лет Евгений выступал в дуэте с олимпийским чемпионом Ильей Захаровым. Вместе с Захаровым Кузнецов становился призером Олимпийских игр и чемпионом мира.

Евгений Кузнецов (прыжки в воду)
Илья Захаров
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