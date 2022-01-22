Как жутко разбиваются летающие лыжники. Пять самых адских историй

Подборка наиболее жутких падений в истории прыжков с трамплина.

В этом виде спорта очень важно уметь преодолевать свой страх. Страх главным образом перед падением и его возможными последствиями. К счастью, далеко не каждое падение заканчивается печально, а уж смертельные случаи, особенно на высоком уровне, — большая редкость. Но бывают неудачные прыжки, которые со стороны выглядят жутко. И, увы, последствия тоже порой не самые приятные. В этом материале мы по этическим соображениям не будем ранжировать неудачные приземления по степени «страшности». Перечислены они в произвольном порядке. Исключительно ради того, чтобы продемонстрировать отвагу спортсменов, а не посмаковать несчастье тех, кто упал с большой высоты и получил травму.

Валерий Кобелев (Россия)

18 марта 1999 года, Планица (Словения)

Валерий Кобелев. Фото Getty Images

И начнем мы с неприятности, которая произошла с российским спортсменом. В 1999 году на полетном трамплине в словенской Планице Валерий Кобелев на скорости почти 105 км/ч потерял равновесие из-за сильного ветра и рухнул головой вниз. Вниз он катился уже без сознания.

Медики моментально подбежали к нему и унесли его на носилках. А судьи даже выставили какие-то оценки, хотя они уже никого не интересовали. Все, кто видел этот эпизод на трибунах или в прямом эфире по ТВ, надеялись на лучшее. Только бы все обошлось. Только бы жив остался.

На вертолете россиянина доставили в Любляну, где врачи местной больницы ввели его в искусственную кому. Опасений было много. Если и выживет, думали врачи, ему может грозить полный паралич из-за повреждения позвоночника. Опасались и последствий повреждения головного мозга. Но обошлось — уже через две недели спортсмен был практически здоров.

Сохранился фрагмент выпуска новостей на канале ОРТ, где рассказывалось о случившемся.

«Я ничего не помню. Вырубился напрочь, — рассказывал Кобелев о том злосчастном прыжке. — Сейчас, пытаясь проанализировать происшедшее, я прихожу к выводу, что, наверное, и спасло-то меня именно то обстоятельство, что уже во время полета я, возможно, потерял сознание. Как пьяница. Недаром говорят, что именно полная отключка спасает их в самых невероятных ситуациях. В данном же случае, вполне возможно, мой мозг отключился из-за сумасшедшей скорости».

На длительное время о выступлениях пришлось забыть. Но через девять месяцев российский прыгун вновь стартовал на Кубке мира.

«Честно — когда прыгал первый раз после травмы, не было ни капельки страха, — рассказывал он. — Кажется, будто бы вчера последний раз прыгал, но только забыл, как это делается. Поехал, а как вылететь, как приземлиться — не знаю. На третьем прыжке голова и тело сами все вспомнили».

Вернувшись в спорт, Кобелев несколько раз попадал в десятку на этапе Кубка мира, а в 2002 году на этапе в Саппоро стал пятым. Выступил на Олимпиаде-2002 (29-е и 17-е место), после чего в 2003 году завершил карьеру. Сейчас он замдиректора в калужской спортшколе.

Ян Мазох (Чехия)

20 января 2007 года, Закопане (Польша)

Ян Мазох. Wikipedia

Яну Мазоху повезло меньше (если в данном случае вообще можно вести речь о везении). Хотя оба случая оказались довольно похожими. Как вы можете убедиться на видео, и два падения были схожи.

Как и Кобелева, Мазоха госпитализировали и ввели в искусственную кому. И он тоже вылечился и вернулся к выступлениям. Кстати, результаты второй попытки после его падения аннулировали, и он в итоге занял 15-е место, которое стало его личным рекордом. Через семь месяцев чех вернулся на Кубок мира, но восстановить прежний уровень и преодолеть страх перед большими трамплинами ему не удалось. В 2008 году в возрасте 22 лет он завершил карьеру.

«Я хотел вернуться в прыжки именно для того, чтобы люди не запомнили меня как спортсмена, который разбился на горе, — рассказывал Мазох впоследствии. — К сожалению, ничего из этого не вышло. Страх овладел мной. Продолжать карьеру не было смысла, поэтому я ее закончил».

Также чех признался, что до сих пор ощущает последствия того падения. Но на жизнь он не жалуется.

«Сейчас я думаю, что авария в Закопане стала для меня жизненным испытанием, — отметил бывший спортсмен. — Я принял это, потому что что еще я мог сделать? Я рад, что вся эта история не закончилась хуже, хотя я все еще чувствую последствия падения. У меня проблемы с координацией, и меня мучают частые головные боли. Но я уже привык к этому. Мне действительно не на что жаловаться. В конце концов, я мог оказаться в инвалидной коляске».

Уйдя из большого спорта, Мазох нашел новую работу — он помогал детям-инвалидам. В интервью польскому ТВ год назад он рассказывал, что недавно устроился торговым представителем в энергетическую компанию. А главное — он счастливый отец троих детей.

Томас Моргенштерн (Австрия)

15 декабря 2013 года, Титизее-Нойштадт (Германия), и 10 января 2014 года, Тауплиц (Австрия)

Томас Моргенштерн. Фото Getty Images

«Счастливчик» Томаc Моргенштерн попадает в наш грустный «хит-парад» сразу двумя неудачными прыжками, которые произошли практически подряд. В декабре 2013 года на этапе Кубка мира в Германии он неудачно приземлился, потерял лыжи и «улетел». Он сломал палец и получил несколько ушибов. В общем, сравнительно легко отделался.

Но уже в начале следующего года он упал еще раз на тренировке. И это падение выглядело уже гораздо хуже. Пролетев совсем немного, австриец потерял равновесие и кубарем полетел вниз.

«Я лежал на больничной койке и думал: «Почему я здесь?», — вспоминал он. — Я не помню и до сих пор не могу вспомнить, что произошло».

Врачи поначалу оценивали его состояние как критическое, опасаясь последствий травмы головы. В целом все завершилось благополучно — он даже выступил на Олимпиаде в Сочи, где завоевал серебро в команде. Но именно эти соревнования стали для него последними — после Игр он завершил карьеру.

«Участвовать в каких-либо соревнованиях после того, что произошло, было так тяжело, — признался Моргенштерн. — И даже думать о прыжках с трамплина тоже было тяжело. Я до сих пор не понимаю, как можно так падать при том, что условия для прыжков были хорошими. Если вы не знаете, в чем проблема или как вы можете изменить ее в следующем прыжке, это становится опасным».

Бьорн Эйнар Роморен (Норвегия)

12 января 2008 года, Валь-ди-Фьемме (Италия)

Бьорн Эйнар Роморен. Фото Getty Images

Здесь у норвежца все пошло не так с самого начала. Чуть ли не сразу после того, как он оторвался от трамплина, у него улетела лыжа, а сам он с размаху ударился спиной о снежный покров. Схватившись за голову то ли от досады, то ли желая уберечь себя от травм, Бьорн катился вниз.

Удивительно, но после такого жутковатого на вид падения он спокойно встал и пошел. Единственной неприятностью были большие синяки, но в данном случае это действительно мелочь. Он без проблем продолжил карьеру и выступал до 2014 года.

Даниэль-Андре Танде (Норвегия)

25 марта 2021 года, Планица (Словения)

Даниэль-Андре Танде. Фото Getty Images

Олимпийский чемпион 2018 года в командном турнире стал далеко не первым, но последним на данный момент, кто упал в Планице. Делая тренировочный прыжок, он, набрав скорость 102,6 км/ч, «завалился» набок в воздухе и упал, потеряв обе лыжи. После падения он потерял сознание.

С переломом ключицы и травмой легкого его доставили в больницу. Уже в госпитале Танде ввели в искусственную кому. «Наверное, это к лучшему, — говорит Танде, вспоминая инцидент. — Думаю, что в первой фазе прыжка угол, под которым располагались лыжи, был слишком плоским, а давление на лыжи было слишком высоким. Я хотел убрать лыжи подальше от себя, но чересчур надавил на левую лыжу».

Близкие спортсмена опасались из-за кровотечения в левом полушарии головного мозга, что могло повлиять на его личностные характеристики. «После комы я могу проснуться другим человеком», — сказал он.

К счастью, худшего сценария удалось избежать. Здесь тоже все закончилось хорошо — норвежец пришел в себя и выздоровел. То был конец зимнего сезона, поэтому времени восстановиться хватало. Уже в текущей кампании 27-летний прыгун продолжает соревноваться. Ждем его на Олимпиаде в Пекине.