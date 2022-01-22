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Прыжки с трамплина

Сегодня, 06:00

Как жутко разбиваются летающие лыжники. Пять самых адских историй

Рейтинг самых страшных падений летающих лыжников во время соревнований
Евгений Петров
Корреспондент
Ян Мазох.
Фото Getty Images
Ян Мазох.
Фото Wikipedia
Томас Моргенштерн.
Фото Getty Images
Бьорн Эйнар Роморен.
Фото Getty Images
Даниэль-Андре Танде.
Фото Getty Images
Валерий Кобелев.
Фото Getty Images
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Подборка наиболее жутких падений в истории прыжков с трамплина.

В этом виде спорта очень важно уметь преодолевать свой страх. Страх главным образом перед падением и его возможными последствиями. К счастью, далеко не каждое падение заканчивается печально, а уж смертельные случаи, особенно на высоком уровне, — большая редкость. Но бывают неудачные прыжки, которые со стороны выглядят жутко. И, увы, последствия тоже порой не самые приятные. В этом материале мы по этическим соображениям не будем ранжировать неудачные приземления по степени «страшности». Перечислены они в произвольном порядке. Исключительно ради того, чтобы продемонстрировать отвагу спортсменов, а не посмаковать несчастье тех, кто упал с большой высоты и получил травму.

Валерий Кобелев (Россия)
18 марта 1999 года, Планица (Словения)

Валерий Кобелев. Фото Getty Images
Валерий Кобелев.
Фото Getty Images

И начнем мы с неприятности, которая произошла с российским спортсменом. В 1999 году на полетном трамплине в словенской Планице Валерий Кобелев на скорости почти 105 км/ч потерял равновесие из-за сильного ветра и рухнул головой вниз. Вниз он катился уже без сознания.

Медики моментально подбежали к нему и унесли его на носилках. А судьи даже выставили какие-то оценки, хотя они уже никого не интересовали. Все, кто видел этот эпизод на трибунах или в прямом эфире по ТВ, надеялись на лучшее. Только бы все обошлось. Только бы жив остался.

На вертолете россиянина доставили в Любляну, где врачи местной больницы ввели его в искусственную кому. Опасений было много. Если и выживет, думали врачи, ему может грозить полный паралич из-за повреждения позвоночника. Опасались и последствий повреждения головного мозга. Но обошлось — уже через две недели спортсмен был практически здоров.

Сохранился фрагмент выпуска новостей на канале ОРТ, где рассказывалось о случившемся.

«Я ничего не помню. Вырубился напрочь, — рассказывал Кобелев о том злосчастном прыжке. — Сейчас, пытаясь проанализировать происшедшее, я прихожу к выводу, что, наверное, и спасло-то меня именно то обстоятельство, что уже во время полета я, возможно, потерял сознание. Как пьяница. Недаром говорят, что именно полная отключка спасает их в самых невероятных ситуациях. В данном же случае, вполне возможно, мой мозг отключился из-за сумасшедшей скорости».

На длительное время о выступлениях пришлось забыть. Но через девять месяцев российский прыгун вновь стартовал на Кубке мира.

«Честно — когда прыгал первый раз после травмы, не было ни капельки страха, — рассказывал он. — Кажется, будто бы вчера последний раз прыгал, но только забыл, как это делается. Поехал, а как вылететь, как приземлиться — не знаю. На третьем прыжке голова и тело сами все вспомнили».

Вернувшись в спорт, Кобелев несколько раз попадал в десятку на этапе Кубка мира, а в 2002 году на этапе в Саппоро стал пятым. Выступил на Олимпиаде-2002 (29-е и 17-е место), после чего в 2003 году завершил карьеру. Сейчас он замдиректора в калужской спортшколе.

Ян Мазох (Чехия)
20 января 2007 года, Закопане (Польша)

Ян Мазох. Фото Wikipedia
Ян Мазох.
Wikipedia

Яну Мазоху повезло меньше (если в данном случае вообще можно вести речь о везении). Хотя оба случая оказались довольно похожими. Как вы можете убедиться на видео, и два падения были схожи.

Как и Кобелева, Мазоха госпитализировали и ввели в искусственную кому. И он тоже вылечился и вернулся к выступлениям. Кстати, результаты второй попытки после его падения аннулировали, и он в итоге занял 15-е место, которое стало его личным рекордом. Через семь месяцев чех вернулся на Кубок мира, но восстановить прежний уровень и преодолеть страх перед большими трамплинами ему не удалось. В 2008 году в возрасте 22 лет он завершил карьеру.

«Я хотел вернуться в прыжки именно для того, чтобы люди не запомнили меня как спортсмена, который разбился на горе, — рассказывал Мазох впоследствии. — К сожалению, ничего из этого не вышло. Страх овладел мной. Продолжать карьеру не было смысла, поэтому я ее закончил».

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Также чех признался, что до сих пор ощущает последствия того падения. Но на жизнь он не жалуется.

«Сейчас я думаю, что авария в Закопане стала для меня жизненным испытанием, — отметил бывший спортсмен. — Я принял это, потому что что еще я мог сделать? Я рад, что вся эта история не закончилась хуже, хотя я все еще чувствую последствия падения. У меня проблемы с координацией, и меня мучают частые головные боли. Но я уже привык к этому. Мне действительно не на что жаловаться. В конце концов, я мог оказаться в инвалидной коляске».

Уйдя из большого спорта, Мазох нашел новую работу — он помогал детям-инвалидам. В интервью польскому ТВ год назад он рассказывал, что недавно устроился торговым представителем в энергетическую компанию. А главное — он счастливый отец троих детей.

Томас Моргенштерн (Австрия)
15 декабря 2013 года, Титизее-Нойштадт (Германия), и 10 января 2014 года, Тауплиц (Австрия)

Томас Моргенштерн. Фото Getty Images
Томас Моргенштерн.
Фото Getty Images

«Счастливчик» Томаc Моргенштерн попадает в наш грустный «хит-парад» сразу двумя неудачными прыжками, которые произошли практически подряд. В декабре 2013 года на этапе Кубка мира в Германии он неудачно приземлился, потерял лыжи и «улетел». Он сломал палец и получил несколько ушибов. В общем, сравнительно легко отделался.

Но уже в начале следующего года он упал еще раз на тренировке. И это падение выглядело уже гораздо хуже. Пролетев совсем немного, австриец потерял равновесие и кубарем полетел вниз.

«Я лежал на больничной койке и думал: «Почему я здесь?», — вспоминал он. — Я не помню и до сих пор не могу вспомнить, что произошло».

Врачи поначалу оценивали его состояние как критическое, опасаясь последствий травмы головы. В целом все завершилось благополучно — он даже выступил на Олимпиаде в Сочи, где завоевал серебро в команде. Но именно эти соревнования стали для него последними — после Игр он завершил карьеру.

«Участвовать в каких-либо соревнованиях после того, что произошло, было так тяжело, — признался Моргенштерн. — И даже думать о прыжках с трамплина тоже было тяжело. Я до сих пор не понимаю, как можно так падать при том, что условия для прыжков были хорошими. Если вы не знаете, в чем проблема или как вы можете изменить ее в следующем прыжке, это становится опасным».

Бьорн Эйнар Роморен (Норвегия)
12 января 2008 года, Валь-ди-Фьемме (Италия)

Бьорн Эйнар Роморен. Фото Getty Images
Бьорн Эйнар Роморен.
Фото Getty Images

Здесь у норвежца все пошло не так с самого начала. Чуть ли не сразу после того, как он оторвался от трамплина, у него улетела лыжа, а сам он с размаху ударился спиной о снежный покров. Схватившись за голову то ли от досады, то ли желая уберечь себя от травм, Бьорн катился вниз.

Удивительно, но после такого жутковатого на вид падения он спокойно встал и пошел. Единственной неприятностью были большие синяки, но в данном случае это действительно мелочь. Он без проблем продолжил карьеру и выступал до 2014 года.

Даниэль-Андре Танде (Норвегия)
25 марта 2021 года, Планица (Словения)

Даниэль-Андре Танде. Фото Getty Images
Даниэль-Андре Танде.
Фото Getty Images

Олимпийский чемпион 2018 года в командном турнире стал далеко не первым, но последним на данный момент, кто упал в Планице. Делая тренировочный прыжок, он, набрав скорость 102,6 км/ч, «завалился» набок в воздухе и упал, потеряв обе лыжи. После падения он потерял сознание.

С переломом ключицы и травмой легкого его доставили в больницу. Уже в госпитале Танде ввели в искусственную кому. «Наверное, это к лучшему, — говорит Танде, вспоминая инцидент. — Думаю, что в первой фазе прыжка угол, под которым располагались лыжи, был слишком плоским, а давление на лыжи было слишком высоким. Я хотел убрать лыжи подальше от себя, но чересчур надавил на левую лыжу».

Близкие спортсмена опасались из-за кровотечения в левом полушарии головного мозга, что могло повлиять на его личностные характеристики. «После комы я могу проснуться другим человеком», — сказал он.

К счастью, худшего сценария удалось избежать. Здесь тоже все закончилось хорошо — норвежец пришел в себя и выздоровел. То был конец зимнего сезона, поэтому времени восстановиться хватало. Уже в текущей кампании 27-летний прыгун продолжает соревноваться. Ждем его на Олимпиаде в Пекине.

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