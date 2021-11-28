Ланишек победил на этапе Кубка мира в Руке, Садреев занял 12-е место

Словенский прыгун с трамплина Анже Ланишек одержал победу на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Руке (Финляндия).

Вторым стал немец Карл Гайгер. На третьей позиции еще один представитель Германии Маркус Айзенбихлер.

Лучший среди россиян Данил Садреев занял 12-е место. 16-м стал Евгений Климов.

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

LH

1. Анже Ланишек (Словения) — 311,9 (147,0 + 135,0)

2. Карл Гайгер (Германия) — 310,3 (138,0 + 142,5)

3. Маркус Айзенбихлер (Германия) — 305,2 (145,0 + 135,5)

4. Мариус Линдвик (Норвегия) — 297,5 (138,5 + 138,5)

5. Цене Превц (Словения) — 296,8 (143,0 + 136,0)

6. Петер Превц (Словения) — 288,2 (142,0 + 134,0)

12. Данил Садреев (Россия) — 276,4 (135,0 + 140,0)

16. Евгений Климов (Россия) — 271,0 (131,5 + 134,0)

22. Роман Трофимов (Россия) — 261,4 (133,0 + 129,0)

43. Илья Манков (Россия) — 118,8 (124,5)