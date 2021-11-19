Российский скелетонист Третьяков победил на первом этапе Кубка мира

Российский скелетонист Александр Третьяков занял первое место на стартовом этапе Кубка мира, который проходит в Инсбруке (Австрия).

Время Третьякова по итогам двух попыток — 1 минута 45,07 секунды. Второе место занял латвиец Мартинс Дукурс (+0,07 секунды), третьим стал немец Кристофер Гроттер (+0,16).

Другой россиянин Владислав Семенов (+0,39) занял пятое место, Никита Трегубов (+0,65) — десятый.

Скелетон

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) — 1.45,07 (52,74 + 52,33)

2. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.54,14 (52,64 + 52,50)

3. Кристофер Гротгер (Германия) — 1.45,23 (52,73 + 52,50)

4. Аксель Юнгк (Германия) — 1.45,41 (52,75 + 52,66)

5. Владислав Семенов (Россия) — 1.45,46 (52,89 + 52,57)

6. Юн Сун Бин (Корея) — 1.45,56 (52,74 + 52,82)

10. Никита Трегубов (Россия) — 1.45,72 (53,11 + 52,61)