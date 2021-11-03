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Главный тренер сборной России по бобслею: «Допуск у российских спортсменов, которые вакцинированы «Спутником V», есть»

Российские скелетонисты, привитые «Спутником V», допущены до этапов Кубка мира
15:15
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Главный тренер сборной России по бобслею Данил Чабан сообщил, что российских скелетонистов допустили на этап Кубка мира с вакциной «Спутник V».

«Так же, как в прошлом сезоне, за день до начала официальных тренировочных и соревновательных заездов будут брать ПЦР-тесты, — сказал Чабан ТАСС. — Допуск у российских спортсменов, которые вакцинированы «Спутником V», есть. ПЦР-тесты будем сдавать раз в три дня. Проблем с допуском нет, все допущены».

Первый этап Кубка мира по скелетону состоится в австрийском Инсбруке 19 ноября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12835399

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