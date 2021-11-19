Чабан: «Третьяков сумел победить за счет блестящего второго заезда»

Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан высказался по поводу победы скелетониста Александра Третьякова на первом этапе Кубка мира в Инсбруке (Австрия).

«Команда ставила перед собой задачу побороться за первое место на этом этапе, и Александру удалось это реализовать. В первом заезде он допустил небольшие ошибки, но во втором ему удалось в блестящем стиле все исправить — прибавил как в старте, так и на трассе.

В этом сезоне перед нами стоит задача завоевать три олимпийские квоты, поэтому времени на раскачку нет. Всем троим надо попадать как минимум в десятку на каждом этапе Кубка мира. И для того же Саши к тому же очень важно попасть в число лидеров по итогам Кубка мира и завоевать выгодный стартовый номер на Олимпиаде», — цитирует Чабана ТАСС.

Время Третьякова по итогам двух попыток — 1 минута 45,07 секунды. Второе место занял латвиец Мартинс Дукурс (+0,07 секунды), третьим стал немец Кристофер Гроттер (+0,16).