Алимов сменит Челышева на посту старшего тренера сборной России по скелетону

Денис Алимов с 1 июня сменит Анатолия Челышева на посту старшего тренера сборной России по скелетону, сообщает ТАСС.

40-летний Алимов является личным тренером бронзового призера Игр-2014 Елены Никитиной, которая в 2019 году первой из россиянок стала обладательницей Кубка мира.

66-летний Челышев является тренером олимпийского чемпиона 2014 года Александра Третьякова и обладателя серебряной медали Игр-2018 Никиты Трегубова.

Сборная России по скелетону не сумела завоевать ни одной медали на чемпионате мира 2020 года в немецком Альтенберге. На ЧЕ-2020 в латвийской Сигулде Никитина выиграла золотую награду. В общем зачете Кубка мира Никитина стала третьей, Третьяков — вторым.