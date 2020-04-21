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Алимов сменит Челышева на посту старшего тренера сборной России по скелетону

12:29
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Денис Алимов с 1 июня сменит Анатолия Челышева на посту старшего тренера сборной России по скелетону, сообщает ТАСС.

40-летний Алимов является личным тренером бронзового призера Игр-2014 Елены Никитиной, которая в 2019 году первой из россиянок стала обладательницей Кубка мира.

66-летний Челышев является тренером олимпийского чемпиона 2014 года Александра Третьякова и обладателя серебряной медали Игр-2018 Никиты Трегубова.

Сборная России по скелетону не сумела завоевать ни одной медали на чемпионате мира 2020 года в немецком Альтенберге. На ЧЕ-2020 в латвийской Сигулде Никитина выиграла золотую награду. В общем зачете Кубка мира Никитина стала третьей, Третьяков — вторым.

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