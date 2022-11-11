Китайцы уводят у венгров олимпийских суперзвезд? Братья Лю выбрали родину своего отца

В Пекине венгерских мастеров шорт-трека лишили золота после судейского скандала, но теперь они могут взять реванш под другим флагом.

Если вы хоть немного следите за мировым шорт-треком, то наверняка помните двух колоритных братьев из сборной Венгрии — из зовут Шаолинь Шандор Лю и Шаоанг Лю. И хотя многие подозревали в них натурализованных китайцев, на самом деле ребята родились в Будапеште и всю жизнь тренировались в Европе. Именно Венгрия и сделала из них олимпийских чемпионов, так что долгое время у братьев даже и мыслей не было, за какую страну выступать. А вот теперь появились.

Видимо, братья Лю вспомнили, что их отец китаец, и отправились на его историческую родину. Они уже запросили у федерации шорт-трека Венгрии возможность смены флага и, хотя в СМИ не упоминается, какую конкретно страну они собираются теперь представлять, мало у кого остаются сомнения, что теперь Шаолинь и Шоанг будут выступать за Поднебесную.

Шандор Лю выиграл в Китае, но его лишили золота Олимпиады

В глазах многих Венгрия не выглядит великой державой шорт-трека. При этом в Европе это одна из сильнейших команд, сравниться с которой могут разве что Россия да Нидерланды. В двух эстафетах подряд на двух Олимпиадах побеждали именно венгры. Всерьез о венгерских шорт-трекистах заговорили после Олимпиады-2018 в Пхенчхане, где им удалось выиграть мужскую эстафету. Во многом благодаря двум братьем Лю — Шаолиню и Шоангу. Впервые они появились на международной арене перед Играми в Сочи, но в 2014 году были еще слишком молоды. Зато в Пхенчхане и Пекине считались одними из лучших. Особенно хорошо они выступили на Играх в Китае — бронза в смешанной эстафете, золото и бронза у Шоанга на 1000 метрах и 500 метрах. Шаолинь помимо эстафеты взял еще золото на 1000 метрах, однако его лишили победы спорным решением судей.

Шандор действительно толкался на льду с будущим чемпионом Жэнем Цзывэйем, но многие эксперты были убеждены, что контакт с соперником инициировал выступавший за Китай Цзывей, и именно ему следовало выписать дисквалификацию. Но протест венгерской стороны тоже отклонили, Лю-старшего дисквалифицировали, а победу присудили китайцам. Если бы не прыть младшего брата, то весь пьедестал на мужской «тысяче» мог тогда быть китайским. К решениям арбитров на домашней Олимпиаде в пользу Китая вообще было много вопросов, взять хотя бы дисквалификацию сборной России в полуфинале. И неужели такое могущество китайских лоббистов заставило братьев Лю поменять флаг? Конечно же, основная причина не в этом. Ребята выросли в мультикультурной семье и считают Китай своим вторым домом. К примеру, с энтузиазмом думали о том, что будут выступать на китайской Олимпиаде, и воспринимали местную публику как близкую к себе.

Фото Global Look Press

Братья Лю уже тренировались в Китае в детстве

С чем не поспоришь, так это с тем, что оба брата чрезвычайно популярны в Китае. Особенно старший. Китайские фанаты обожают фирменный стиль поведения Шаолиня перед забегами. Когда его объявляют, старший из братьев дотрагивается до бровей и подмигивает в камеру. Так пошутить однажды предложил ему тренер, и он выиграл тот старт. После этого жест Шандора стал традицией, без которой не проходит ни один важный для него старт. Более того, ребята в детстве уже тренировались в Китае. На одном из этапов Кубка мира в 2007 году отец братьев Лю подошел к тренеру сборной Китая и попросил организовать для них сборы в Поднебесной. После короткого знакомства тренер китайской сборной пригласил венгров приехать по обмену опытом и потренироваться с его командой.

Братьям тогда было всего 10 и 12 лет, и путешествие сильно изменило жизнь будущих звезд мирового спорта. Шаолинь потом называл ту поездку курсом молодого бойца, который заставил их повзрослеть за короткое время. «Это было тяжело, — вспоминал потом Шандор Лю тренировки в Китае. — Тяжело и физически, и морально. В Венгрии у нас была одна или две тренировки на льду в неделю. А в Китае у нас было по две ледовые сессии в день! Совершенно другой опыт». Хотя всего год назад Шаолинь с ужасом вспоминал этот детский опыт, теперь он добровольно подписывается на такой режим. Пусть страну, в которую браться Лю хотят перейти, не называют, тут даже гадать не приходится. Недавно Шаолиня и Шоанга заметили на тренировке в Китае. Тем не менее долгое время в семье был консенсус, что их дом — Венгрия, родина матери.

Фото Global Look Press

Институт сборных постепенно превращается в коммерческий клуб

Технически у венгерской стороны, конечно, есть возможность заблокировать переход. Но вряд ли спортсменов удержишь насильно, а после годового карантина разрешение от прежней страны требоваться и не будет. Кстати, шорт-трек входит в Международный союз конькобежцев (ISU), поэтому правила смены флага здесь ровно такие же, как в фигурном катании. И если вы следите за этим видом спорта, то знаете, что они крайне лояльные. Их хотели недавно ужесточить по настоянию России, однако окончательно эти правки пока что так и не приняли. В любом случае переход братьев Лю уже почти что свершившийся факт. Ранее в Поднебесную уже улетел их тренер, которого они называли творцом своего успеха на двух Играх. Кроме того, из сборной Венгрии ушел еще и американец Джон-Генри Крюгер. Крюгер становился призером Игр за США, потом переехал в Будапешт, но теперь, похоже, возвращается в Америку.

Причины не называются, но наиболее вероятные — финансовые. У шорт-трека Венгрии большие сложности, поэтому сильные спортсмены ищут для себя альтернативу. Тем же братьям Лю искать не пришлось, по отцу им гражданство оформят в короткий срок. Китай уже показал на примере сноубордистки Гу Айлин, что намерен собирать таланты с китайскими корнями по всему миру, и экономить на этом не собирается. К тому же по популярности в Китае шорт-трек может сравниться разве что с Южной Кореей. Этот вид спорта становится в стране делом государственной важности, а Виктор Ан собирает вокруг себя золотую команду. Очевидно, что успех на Играх-2022 — это во многом удача, помноженная на лояльность судейского корпуса. На других стартах пенять только на нее не приходится, поэтому активная работа на трансферном рынке — нормальный процесс.

В конце концов и Россия начала свои победы с приглашения все того же Ана из Кореи и Владимира Григорьева с Украины. Единственное, что сам институт сборных в таком случае превращается в коммерческий клуб, но это уже другая история.