Шорт-трекистка Просвирнова рассказала о причинах смены гражданства на датское

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова в интервью «СЭ» объяснила, почему приняла решение начать переход под датский флаг. Ранее за сборную России она завоевала пять золотых медалей чемпионата Европы и четыре медали чемпионата мира.

— Почему ты все-таки решила сменить гражданство?

— Сложное решение было. Что сподвигло? Если честно, я не видела другого варианта. Последние два — три сезона для меня сложились тяжело психологически. Из-за ковида в том числе. У нас было очень много сборов на базе, с которой мы почти не выезжали, не видели семью, Виктора я не видела. Мы встретились только на Олимпийских играх.

И, подводясь к Олимпиаде, я понимала, что мне просто нужно дожать, но дальше я так жить не могу. Либо я выступаю за сборную России, но мы будем тренироваться вместе с Виктором, либо мы что-то меняем. Вариант с гражданством мы рассматривали в самом конце. Виктор мог бы тренироваться в России, но не сложилось. Потом думали, что я смогу тренироваться за границей и сохранить гражданство — мы очень много надежд возлагали на этот вариант. Но по правилам мне нельзя было работать за рубежом.

— Эти правила ввели же после 24 февраля?

— До этого их не было, действительно, но на ставку ЦСП я вряд ли могла рассчитывать. То есть, может, и тренировалась бы, но жить было бы почти не на что. Тоже безвыходная ситуация. Короче, не получилось наш план реализовать. И произошло вот так. Я довольна своим решением, потому что лучших вариантов я найти уже не могла.

— Что бы ты посоветовала тем спортсменам, которые задумываются о смене гражданства?

— Я бы посоветовала взвесить еще раз все «за» и «против». У меня все-таки уникальная ситуация. И весь сезон я надеялась, что мы найдем другой выход. К сожалению, не нашли.

Во вторник, 4 апреля, Просвирнова объявила о том, что занимается сменой спортивного гражданства. По ее словам, она приняла это решение по семейным обстоятельствам, поскольку хочет находится рядом со своим мужем — датским конькобежцем Виктором Торупом.