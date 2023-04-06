Шорт-трек
Зачет Кубка мира Новости Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Игры
Главная
Шорт-трек

Сегодня, 20:00

«Любовь спасет мир». Интервью российской призерки чемпионатов мира, которая меняет гражданство

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Софья Просвирнова.
Фото Global Look Press
Софья Просвирнова.
Фото Global Look Press
Софья Просвирнова и Виктор Торуп.
Фото Соцсети
Софья Просвирнова.
Фото Global Look Press
1/4

Шорт-трекистка Софья Просвирнова надеется со следующего сезона выступать за Данию.

Тема смены гражданства после изоляции российского спорта поднимается часто, с разных ракурсов и позиций. Спортсмены рассуждают о мотивации, депутаты призывают не изменять стране. Но все это были скорее теоретические упражнения. И вот лидер сборной России по щорт-треку, одного из наших успешных видов спорта, Софья Просвирнова анонсировала решение о переходе в сборную Дании, за которую в конькобежном спорте выступает ее муж Виктор Торуп. Софья, теперь носящая фамилию мужа, пятикратная чемпионка Европы и четырехкратная медалистка чемпионатов мира. Ситуация все-таки особенная и не совсем политическая, но прецедентная.

«СЭ» узнал у Софьи о мотивах решения, занятиях фигурным катанием и планах перейти в новый вид спорта — уже четвертый в ее карьере. И это в 25 лет.

По правилам мне нельзя было тренироваться за рубежом

— Софья, знали, что Дания находится на первом месте в рейтинге комфортной жизни для женщин?

— Я рада это слышать, отлично. (Смеется.) Здесь очень топят за равноправие, есть правила, по которым 40 процентов персонала в компании должны составлять женщины. Я не так чтобы активная феминистка, но за равные права, конечно.

— Почему вы все-таки решили сменить гражданство?

— Сложное решение было. Что сподвигло? Если честно, я не видела другого варианта. Последние два-три сезона для меня сложились тяжело психологически. Из-за ковида в том числе. У нас было очень много сборов на базе, с которой мы почти не выезжали, не видели семью, Виктора я не видела. Мы встретились только на Олимпийских играх.

И подводясь к Олимпиаде, я понимала, что мне просто нужно дожать, но дальше я так жить не могу. Либо я выступаю за сборную России, но мы будем тренироваться вместе с Виктором, либо мы что-то меняем. Вариант с гражданством мы рассматривали в самом конце. Виктор мог бы тренироваться в России, но не сложилось. Потом думали, что я смогу тренироваться за границей и сохранить гражданство — мы очень много надежд возлагали на этот вариант. Но по правилам мне нельзя было работать за рубежом.

Софья Просвирнова. Звезда сборной России по шорт-треку меняет гражданство. Причина — замужество в Дании

— Эти правила ввели же после 24 февраля?

— До этого их не было, действительно, но на ставку ЦСП я вряд ли могла рассчитывать. То есть, может, и тренировалась бы, но жить было бы почти не на что. Тоже безвыходная ситуация. Короче, не получилось наш план реализовать. И произошло вот так. Я довольна своим решением, потому что лучших вариантов я найти уже не могла.

— Вы заметили уже каких-то критиков и хейтеров в соцсетях?

— Пишут, конечно. Я в целом не удаляю комментарии и не блокирую никого, потому что каждый должен иметь право на мнение, но в этот раз один парень написал 12 комментариев подряд. Я не считаю себя предательницей. Да, есть недовольные люди, но принимая это решение, понимала, что всем не угодить. Я понимаю их точку зрения. Но это меня никак не задевает, не обижает. Когда в 2018 году мы ехали на Олимпийские игры под нейтральным флагом, переживала больше. И негатива было больше. Сейчас, видимо, переросла это возраст и понимаю, что люди не всегда согласны с твоим выбором, но это не должно влиять на решения о твоей жизни.

Софья Просвирнова.
Фото Global Look Press

После фигурного катания шорт-трек был для меня отдыхом

— Вы же начинали в спорте с фигурного катания? И довольно серьезно занимались.

— Да, учила тройные прыжки, но, к сожалению, они не очень получались. Я дошла до приличного уровня, но потом поняла — в Питере такая сильная конкуренция, что из меня ничего путного не получится. (Смеется.) Я занималась в Академии фигурного катания (также известна как СШОР. — Прим. «СЭ») у Елены Михайловны Фоминой. Очень много групп и детей, которые объективно были лучше. Поэтому приняла решение перейти в синхронное катание, где я получала намного больше удовольствия. Конечно, не такой уровень, но там мне прямо нравилось.

— Честно, чем дольше следишь за фигурным катанием, тем сильнее понимаешь, что это вообще не про удовольствие. Будто дети тренируются ради сумасшедших родителей.

— Мне, слава богу, повезло с родителями, они не были сумасшедшими. (Смеется.) Но да, могу сказать, что детей сразу готовят будто к Олимпийским играм. Очень серьезно относятся к тренировкам, этим объясняется, почему у нас на таком высоком уровне сейчас фигурное катание, это очень здорово. Но, с другой стороны, у фигуристов спортивный век недолог, потому что с детских лет ты начинаешь пахать на результат, а не на удовольствие. Положительный момент — что у нас непобедимая сборная в фигурном катании. Кому-то из детей, наверное, нравится кататься, но в основном это большие объемы работы.

— Как раз на последней Олимпиаде, если вы видели, наши девушки выиграли два первых места, но эмоции Саши Трусовой — это тоже следствие происходящего на тренировках.

— Конечно. С детства растят чемпионок, учат, что ты должен показывать максимальный результат, выигрывать золотые медали. Закладывается менталитет, что ты лучше всех, а второе место — уже поражение. Это сказывается психологически. Даже вторые места тяжело принять. Хотя если разобраться, второе место на Олимпийских играх — тоже немало. Результаты такая психология дает.

Софья Просвирнова и&nbsp;Виктор Торуп. Из Дании с любовью. История отношений шорт-трекистки Просвирновой и конькобежца Торупа

— Сейчас в фигурном катании идет волна информации о детском насилии — публикуются видео о жестоком отношении к ученикам. Когда вы занимались фигурным катанием, такое было?

— Конечно, подозреваю, что это существует в России. И думаю, не только в России. Но мне повезло не столкнуться с этим на своем опыте. У нас была довольно жесткая подготовка, и с нами не сюсюкались. Но насилия я не испытывала на себе, слава богу.

— В шорт-треке спокойнее?

— Да, когда я перешла в шорт-трек, для меня это был отдых. Нет постоянного давления, на тебя никто не орет, бальзам на душу. Мне повезло с тренерами — на меня никто не кричал, и у меня сразу результаты пошли. Я такой человек — если на меня наорать, я просто расплачусь и ничего не покажу. Мне просто нужно объяснить, как правильно. Мне попались именно такие, хорошие тренеры.

Софья Просвирнова.
Фото Global Look Press

ЦСКА — это в прошлом

— Но сейчас у вас будет не только шорт-трек, но и конькобежный спорт.

— Да, хочу попробовать себя в нем. Просто прикольно, нравится.

— В чем главная сложность?

— В конькобежном спорте важно один раз пробежать очень хорошо, в шорт-треке — много раз. (Смеется.) Последние пару лет мне приносили удовольствие скорее тренировки и физическое улучшение, чем соревнования. В конькобежном спорте этого больше — долгой подготовки к одному забегу, а не постоянные отборы, дистанции, что вымотало меня эмоционально. А тут будет размеренная подготовка, для себя. Конечно, есть и тяжелые тренировки, но ты понимаешь, для чего. У меня такой возраст, что я переросла мысль «побегать, чтобы посоревноваться».

— Переходите на спорт для души?

— Да. Для души, но все равно есть цель побеждать! Насколько у меня будет возможность, конечно. Менталитет спортсмена «выше, дальше, сильнее» никуда не делся.

— Будете выступать на двух Кубках мира — и в шорт-треке, и в конькобежном спорте?

— В идеальном случае буду выступать на всех дистанциях, но все-таки в одной дисциплине. Надеюсь на это, но пока точно пока не знаю. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Так что буду фокусироваться на одном виде спорта, но в нем уже выступать в нескольких Кубках мира.

Виктор Ан. Безупречный шорт-трек. 10 лет назад произошла самая успешная натурализация в российском спорте

— Вы все относитесь каким-то образом к ЦСКА?

— Нет, это в прошлом. Мы начали служить в ЦСКА, если так можно сказать, потому что в Сочи проводились Военные игры в 2017 году. Чтобы выступать, нужно было иметь звание. С тех пор мы числились в ЦСКА и получали ставку, что тоже помогает спортсменам, конечно. Но когда я вышла замуж за Виктора, эта история закончилась. Нельзя быть в ЦСКА и одновременно замужем за иностранцем.

— При таких условиях вы вряд ли отобрались бы на соревнования по критериям МОК. Что о них думаете?

— Конечно, в принципе неприятно для спортсменов выступать без флага и гимна. Лично за себя могу сказать, я бегала на Олимпиаде в Сочи и Пхенчхане — чувствуется разница. Я бы очень хотела, чтобы мы пришли к миру, где россияне могли бы выступать под своим флагом. К сожалению, пока мы не можем к нему прийти, но я очень надеюсь, что однажды так будет.

— Но ситуация с изоляцией повлияла на ваше решение?

— Такая ситуация в мире, что ее последствия понятны. Но мое решение было принято, даже если бы все было хорошо в политическом плане, все равно я бы ушла. Ключевой была невозможность тренироваться за границей. Но с политикой мое решение не связано.

— Вам с Виктором стало сложнее в бытовом плане с учетом санкций?

— Конечно, столкнулись с проблемами. Думаю, почти все россияне столкнулись, особенно те, кто часто выезжает за границу. Банковские карты не работают, приходится везти с собой наличные. Их ненадолго хватает, большие суммы с собой не повезешь. Спасибо Виктору, он поддерживает меня в этом плане, я стараюсь тоже свою лепту вносить. У нас получается проходить через эти сложные моменты.

— Вам не кажутся странными такие санкции? То есть вводят их вроде бы против российского государства, но страдает россиянка Софья Просвирнова, которая не может заплатить в магазине?

— Ситуация уникальная, подобного опыта принятия решений ни у кого еще не было, наверное. Видимо, они полагают, что делают как можно лучше. Кому-то становится хуже. Но сейчас вообще не время идеальных решений.

— Но вы сейчас в Дании, с визой проблем не было?

— Да, да, все нормально.

— Что бы вы посоветовали тем спортсменам, которые задумываются о смене гражданства?

— Я бы посоветовала взвесить еще раз все «за» и «против». У меня все-таки уникальная ситуация. И весь сезон я надеялась, что мы найдем другой выход. К сожалению, не нашли.

Софья Просвирнова и Виктор Торуп.
Фото Соцсети

Виктору нравится в России, ему нравятся люди

— Давайте напоследок датский блиц. Какую из местных марок пива предпочитаете?

— Мне ничего не приходит в голову. Я за ЗОЖ! Тут, кстати, очень вкусная вода из-под крана. Даже с бутилированной не сравнится. Так что ответ — вода из-под крана.

— Какая ваша любимая сказка Андерсена?

— Тут надо вспомнить еще, что он написал. (Смеется.) «Русалочка», наверное. Нравится этот памятник. Причем забавно, что это главный памятник страны, но маленький и стоит в одиночестве.

— Когда вы последний раз играли в Лего?

— Недавно с сестрой! Она очень любит Лего! Я постоянно ей привожу, была в Питере, и вот мы играли.

Виктор Ан, Дарья Варфоломеева, Натела Дзаламидзе. Как меняют спортивное гражданство: в чем суть и какие есть правила

— Вы уже познали стиль хюгге?

— Да, по-нашему уют. Когда приезжаю к родителям Виктора, у них там очень хюгге. (Смеется.) Его мама пишет картины, они по всему дому развешены. Очень красиво, и как раз уютное настроение. У нас пока не так (показывает на квартиру за спиной). Но мы работаем над этим!

— А Виктор приезжал к вашим родителям?

— Да, Виктор приезжал в Россию, знаком с родителями. Вот наши родители еще друг с другом не встречались. План в следующем году их познакомить. Ему, мне кажется, нравится в России, нравятся люди. Он тренировался какое-то время с нашей конькобежной сборной. Сейчас учит русский интенсивно.

— А вы датский?

— Нет, я ленивая. (Смеется.) У меня записано это в планах, но в Дании все хорошо говорят на английском, и я расслабилась. А вот в России никто по-английски не говорит, поэтому ему приходится напрягаться с русским.

— Ну и последнее — быть или не быть?

— О, это слишком высокая философия для меня. (Смеется.) Я бы закончила так — любовь спасет мир.

Софья Просвирнова
6
8
Читайте также
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
«Ак Барс» спас третий матч
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Топ-10: самые эпичные автоголы российского футбола
Трагедия в семье Мичкова
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Почему забуксовал «Спартак»? Воспитает ли Федотов Карраскаля?
Семин: «Локо», Хвича, Пиняев
«Авангард» сравнял счет. Воробьев ушел из «Магнитки»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Ак Барс» чуть не упустил победу в первом матче серии
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Звезда сборной России по шорт-треку меняет гражданство. Причина — замужество в Дании
Новости
RSS RSS
Все новости