В Госдуме негативно относятся к решению Просвирновой сменить гражданство

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» решение призера чемпионата мира по шорт-треку Софьи Просвирновой сменить спортивное гражданство с российского на датское.

«Негативно отношусь к этому решению. Россия — это страна, которая дала все Просвирновой на сегодняшний день. Надеюсь, что она все взвесила, принимала решение осознано. Это все серьезно, нужно думать не только о сегодняшнем дне, но и завтрашнем. Хочется, чтобы спортсмены, которых воспитала Россия, выступали за нас. Кто-то держит эту паузу, кто-то нет, как, например, Просвирнова. Отношусь с тревогой к таким людям, которые меняют гражданство, из-за не лучших времен российского спорта», — сказал Свищев «СЭ».

Во вторник, 4 апреля Просвирнова объявила о том, что занимается сменой спортивного гражданства. По ее словам, она приняла это решение по семейным обстоятельствам, поскольку хочет находится рядом со своим мужем, датским конькобежцем Виктором Торупом.