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Сегодня, 20:30

Российская шорт-трекистка собирается попробовать себя в четырех видах спорта к 25 годам

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Софья Просвирнова.
Фото Global Look Press

Российская шорт-трекистка, пятикратная чемпионка Европы Софья Просвирнова в разговоре с «СЭ» объявила, что хочет попробовать себя в конькобежном спорте. Это будет четвертый вид спорта, в котором она выступит на официальных соревнованиях — после фигурного и синхронного катания и шорт-трека.

— В ближайшее время у вас будет не только шорт-трек, но и конькобежный спорт.

— Да, хочу попробовать себя в нем. Просто прикольно, нравится.

— В чем главная сложность?

— В конькобежном спорте важно один раз пробежать очень хорошо, в шорт-треке — много раз. (смеется) Последние пару лет мне приносили удовольствие скорее тренировки и физическое улучшение, чем соревнования. В конькобежном спорте этого больше — долгой подготовки к одному забегу, а не постоянные отборы, дистанции. Что вымотало меня эмоционально. А тут будет размеренная подготовка, для себя. Конечно, есть и тяжелые тренировки, но ты понимаешь, для чего. У меня такой возраст, что я переросла мысль «побегать, чтобы посоревноваться».

— Переходите на спорт для души?

— Да. Для души, но все равно есть цель побеждать! Насколько у меня будет возможность, конечно. Менталитет спортсмена «выше, дальше, сильнее» никуда не делся.

— Будете выступать на двух Кубках мира — и в шорт-треке, и в конькобежном спорте?

— В идеальном случае буду выступать на всех дистанциях, но все-таки в одной дисциплине. Надеюсь на это, но пока точно пока не знаю. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Так что буду фокусироваться на одном виде спорта, но в нем уже выступать в нескольких Кубках мира.

Ранее Просвирнова объяснила, почему решила сменить российское гражданство на датское.

Софья Просвирнова. «Любовь спасет мир». Интервью российской призерки чемпионатов мира, которая меняет гражданство

Сборная России по конькобежному спорту
Сборная России по шорт-треку
Софья Просвирнова
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