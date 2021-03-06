Просвирнова может пропустить остаток чемпионата мира по шорт-треку из-за травмы

Россиянка Софья Просвирнова из-за проблем с рукой может пропустить воскресные забеги чемпионата мира по шорт-треку, сообщила ТАСС исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

В женском финальном забеге на 500 м Просвирнова упала на старте и не смогла финишировать.

«Вызывает опасение состояние Софьи Просвирновой, после падения есть проблемы с рукой. Неизвестно, сможет ли она завтра принять участие в соревнованиях. Пообщалась с тренерами, они сказали, что у Сони ушиб руки, точнее пока не ясно. Ждем завтрашнего дня», — сказала Барышева.

23-летняя Просвирнова является пятикратной чемпионкой Европы, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.