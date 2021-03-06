Елистратов завоевал серебро на дистанции 500 м на ЧМ по шорт-треку

Россиянин Семен Елистратов завоевал серебро на дистанции 500 метров на чемпионате мира по шорт-треку. Победу одержал венгр Лю Шаоан.

У женщин золотую медаль получила Сюзанне Схултинг из Голландии.

Шорт-трек

Дордрехт (Голландия)

Чемпионат мира

Мужчины

500 м

1. Лю Шаоан (Венгрия) — 40,524

2. Семен Елистратов (Россия) — 40,603

3. Пьетро Сигел (Италия) — 40,673

4. Дилан Хогенверф (Голландия) — 40,720

6. Константин Ивлиев (Россия) — 45,018

Женщины

500 м

1. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 42,661

2. Арианна Фонтана (Италия) — 42,719

3. Сельма Поутсма (Голландия) — 42,850

4. Кристен Сантос (США) — 43,960