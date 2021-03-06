Елистратов завоевал серебро на дистанции 500 м на ЧМ по шорт-треку
19:12
Россиянин Семен Елистратов завоевал серебро на дистанции 500 метров на чемпионате мира по шорт-треку. Победу одержал венгр Лю Шаоан.
У женщин золотую медаль получила Сюзанне Схултинг из Голландии.
Шорт-трек
Дордрехт (Голландия)
Чемпионат мира
Мужчины
500 м
1. Лю Шаоан (Венгрия) — 40,524
2. Семен Елистратов (Россия) — 40,603
3. Пьетро Сигел (Италия) — 40,673
4. Дилан Хогенверф (Голландия) — 40,720
6. Константин Ивлиев (Россия) — 45,018
Женщины
500 м
1. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 42,661
2. Арианна Фонтана (Италия) — 42,719
3. Сельма Поутсма (Голландия) — 42,850
4. Кристен Сантос (США) — 43,960
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