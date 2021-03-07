Елистратов занял пятое место на дистанции 1000 метров на ЧМ
17:59
Россиянин Семен Елистратов занял пятое место на дистанции 1000 метров на ЧМ в Голландии.
Первым стал венгр Шандор Лю Шаолинь, второе место занял его соотечественник Лю Шаоан. Замкнул тройку итальянец Пьетро Сигел.
Дордрехт (Голландия)
Чемпионат мира
Мужчины
1 000 м
1. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 1.25,901
2. Лю Шаоан (Венгрия) — 1.26,000
3. Пьетро Сигел (Италия) — 1.26,083
4. Себастьян Лепап (Франция) — 1.26,333
5. Семен Елистратов (Россия) — 1.26,361
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...