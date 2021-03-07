Россиянин Семен Елистратов занял пятое место на дистанции 1000 метров на ЧМ в Голландии.

Первым стал венгр Шандор Лю Шаолинь, второе место занял его соотечественник Лю Шаоан. Замкнул тройку итальянец Пьетро Сигел.

Дордрехт (Голландия)

Чемпионат мира

Мужчины

1 000 м

1. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 1.25,901

2. Лю Шаоан (Венгрия) — 1.26,000

3. Пьетро Сигел (Италия) — 1.26,083

4. Себастьян Лепап (Франция) — 1.26,333

5. Семен Елистратов (Россия) — 1.26,361