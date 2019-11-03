Просвирнова — четвертая на дистанции 500 м в Солт-Лейк-Сити
01:10
В Солт-Лейк-Сити (США) проходит этап Кубка мира по шорт-треку. На дистанции 500 м у женщин победу одержала итальянка Арианна Вальчепина. Вторая — голландка Яра ван Керкоф, тройку призеров замкнула представительница Венгрии Петра Ясапати. Россиянка Софья Просвирнова показала четвертый результат.
Шорт-трек
Солт-Лейк-Сити (США)
Кубок мира
Женщины
500 м
1. Арианна Вальчепина (Италия) — 42,603
2. Яра ван Керкоф (Голландия) — 42,865
3. Петра Ясапати (Венгрия) — 42,962
4. Софья Просвирнова (Россия) — 42,976
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