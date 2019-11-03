В Солт-Лейк-Сити (США) проходит этап Кубка мира по шорт-треку. На дистанции 500 м у женщин победу одержала итальянка Арианна Вальчепина. Вторая — голландка Яра ван Керкоф, тройку призеров замкнула представительница Венгрии Петра Ясапати. Россиянка Софья Просвирнова показала четвертый результат.

Шорт-трек

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Женщины

500 м

1. Арианна Вальчепина (Италия) — 42,603

2. Яра ван Керкоф (Голландия) — 42,865

3. Петра Ясапати (Венгрия) — 42,962

4. Софья Просвирнова (Россия) — 42,976