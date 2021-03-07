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Президент Союза конькобежцев России положительно оценил результаты российской команды на ЧМ по шорт-треку

23:30
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Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов положительно оценивает итоги чемпионата мира по шорт-треку для сборной России.

«Если смотреть по количеству медалей, то получилось довольно уверенное выступление сборной. Команда, конечно, не раскрыла весь свой потенциал, но это шорт-трек, не во всем везло. Несколько раз упала Соня Просвирнина, сняли нашу мужскую эстафету в финале, нарушение там было на грани, но судьям виднее, — сказал Кравцов ТАСС. — Хорошо себя проявили молодые ребята. Думаю, что в определенной степени сказалось и отсутствие стартов, в целом итоги чемпионата мира оцениваю положительно».

Российские шорт-трекисты на мировом первенстве завоевали одну серебряную и две бронзовые медали, все награды на счету олимпийского чемпиона Семена Елистратова.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10854175

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