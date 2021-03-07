Елистратов занял третье место в многоборье на ЧМ в Голландии

Россиянин Семен Елистратов занял третье место в многоборье на чемпионате мира в Голландии.

Первое и второе места заняли представители Венгрии Лю Шаоан и Шандор Лю Шаолинь.

Лучшей из россиянок стала Софья Просвирнова, занявшая седьмое место.

Шорт-трек

Дордрехт (Голландия)

Чемпионат мира

Мужчины

3 000 м

1. Себастьян Лепап (Франция) — 4.47,602

2. Ицхак де Лат (Голландия) — 4.55,162

3. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 4.58,602

5. Семен Елистратов (Россия) — 5.02,978

Многоборье

1. Лю Шаоан (Венгрия) — 60 очков

2. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 55

3. Семен Елистратов (Россия) — 44

Женщины

3 000 м

1. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 5.21,602

2. Кортни Саро (Канада) — 5.21,773

3. Сельма Поутсма (Голландия) — 5.22,629

6. Софья Просвирнова (Россия) — 5.57,844

Женщины

Многоборье

1. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 136 очков

2. Кортни Саро (Канада) — 58

3. Арианна Фонтана (Италия) — 39

7. Софья Просвирнова (Россия) — 13

9. Екатерина Ефременкова (Россия) — 3