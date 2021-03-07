Елистратов занял третье место в многоборье на ЧМ в Голландии
Россиянин Семен Елистратов занял третье место в многоборье на чемпионате мира в Голландии.
Первое и второе места заняли представители Венгрии Лю Шаоан и Шандор Лю Шаолинь.
Лучшей из россиянок стала Софья Просвирнова, занявшая седьмое место.
Шорт-трек
Дордрехт (Голландия)
Чемпионат мира
Мужчины
3 000 м
1. Себастьян Лепап (Франция) — 4.47,602
2. Ицхак де Лат (Голландия) — 4.55,162
3. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 4.58,602
5. Семен Елистратов (Россия) — 5.02,978
Многоборье
1. Лю Шаоан (Венгрия) — 60 очков
2. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 55
3. Семен Елистратов (Россия) — 44
Женщины
3 000 м
1. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 5.21,602
2. Кортни Саро (Канада) — 5.21,773
3. Сельма Поутсма (Голландия) — 5.22,629
6. Софья Просвирнова (Россия) — 5.57,844
Женщины
Многоборье
1. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 136 очков
2. Кортни Саро (Канада) — 58
3. Арианна Фонтана (Италия) — 39
7. Софья Просвирнова (Россия) — 13
9. Екатерина Ефременкова (Россия) — 3
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю