Стал известен состав сборной России по шорт-треку для подготовки к Олимпиаде

Определен состав сборной России по шорт-треку для подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР).

В Коломне завершился Кубок СКР по шорт-треку. По итогам соревнований согласно топ-8 по сумме двух лучших забегов в состав для подготовки к Олимпийским играм вошли:

Мужчины: Семен Елистратов, Даниил Ейбог, Владимир Балбеков, Константин Ивлиев, Даниил Николаев, Павел Ситников, Сергей Милованов, Денис Айрапетян.

Женщины: Софья Просвирнова, Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Дарья Краснокутская, Елена Серёгина, Евгения Захарова, Анастасия Данилова, Вера Рассказова.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.