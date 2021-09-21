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Стал известен состав сборной России по шорт-треку для подготовки к Олимпиаде

20:34
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Определен состав сборной России по шорт-треку для подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР).

В Коломне завершился Кубок СКР по шорт-треку. По итогам соревнований согласно топ-8 по сумме двух лучших забегов в состав для подготовки к Олимпийским играм вошли:

Мужчины: Семен Елистратов, Даниил Ейбог, Владимир Балбеков, Константин Ивлиев, Даниил Николаев, Павел Ситников, Сергей Милованов, Денис Айрапетян.

Женщины: Софья Просвирнова, Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Дарья Краснокутская, Елена Серёгина, Евгения Захарова, Анастасия Данилова, Вера Рассказова.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://vk.com/russianskatingunion

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Иван Шитик все материалы автора

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