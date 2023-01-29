Виктор Ан выбыл из числа претендентов на пост тренера городской команды по шорт-треку в Корее

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан не прошел отбор на пост тренера команды южнокорейского города Соннам по шорт-треку, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Виктор Ан был одним из семи кандидатов на вакантный пост. Он прошел собеседование ранее в январе.

Однако Ан подвергся общественной критике из-за того, что попытался найти работу в Корее после отказа от гражданства этой страны несколько лет назад.

Виктор Ан (Ан Хен Су) получил российское гражданство в 2011 году, до этого он представлял Корею. Шорт-трекист выступал за сборную России на Олимпийских играх в Сочи, где завоевал три золотые и одну бронзовую медаль.