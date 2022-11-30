Елистратов рассказал, что чувствовал колоссальную поддержку на этапе Кубка России в Уфе

Олимпийский чемпион Семен Елистратов остался доволен поддержкой болельщиков на этапе Кубка России по шорт-треку в Уфе.

«Хорошо, что в Уфе для шорт-трека было достаточно много зрителей — город развивается, интересуется шорт-треком. Это большая ответственность — выступать дома, в родных стенах, это всегда волнительно, но мне очень нравится, огромное спасибо за поддержку всем зрителям, фанатам, кто пришел поболеть, потому что поддержка колоссальная. Стадион был не до конца заполнен, надеюсь, что к чемпионату России на отдельных дистанциях, который пройдет в марте в Уфе, мы будем максимально стараться сделать так, чтобы заинтересовалось как можно больше народа. Опять-таки, мне хочется что-то сделать для спорта, шорт-трека. С точки зрения организации все было супер, в последний момент нашли человека, который будет транслировать соревнования. Как я говорил, хромает медийная составляющая», — приводит ТАСС слова 32-летнего спортсмена.

Этап Кубка России по шорт-треку в Уфе стартовал 25 ноября и завершился 27 ноября. Елистратов стал первым в соревновании на дистанции 1 500 м.