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13 декабря, 16:14

Елистратов назвал 2022 год плодотворным для себя в плане спортивных достижений

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов подвел итоги 2022 года.

«Этот год непростой, но плодотворный. Конечно, я максималист, мне всегда хочется золота, у меня есть бронза, но я этому счастлив. Нет такого, что я что-то недосказал, все-таки четвертые Олимпийские игры и четвертый цикл, но представлять свою страну, хоть и под флагом Олимпийского комитета России, большая честь и гордость», — приводит ТАСС слова Елистратова.

На Олимпиаде-2022 в Пекине российский спортсмен выиграл бронзовую медаль на дистанции 1500 м.

Источник: https://tass.ru/sport/16579339
Семен Елистратов
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