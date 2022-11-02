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Сегодня, 14:14

Елистратов ожидает аншлаг на третьем этапе Кубка России по шорт-треку в Уфе

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов надеется, что болельщики заполнят всю арену на третьем этапе Кубка России в Уфе.

«Я очень надеюсь и верю, что в Уфе, где будет в конце ноября Кубок России, мы сможем сделать так, чтобы ледовая арена была заполнена, думаю, скоро начнутся какие-нибудь действия в сторону рекламы, чтобы людям было интересно. Приглашаю всех на каток в Уфе, он сделан именно для шорт-трека: большая широкая дорожка, нет пластиковых бортов, есть место для зрителей и все условия для проведения больших соревнований», — приводит ТАСС слова Елистратова.

Соревнования по шорт-треку в рамках третьего этапа Кубка России пройдут в Уфе с 24 по 28 ноября.

Источник: https://tass.ru/sport/16226687?utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2Fclck%2Fjsredir%3Ffrom%3Dyandex.ru%3Bsuggest%3Bapp-search-touch-android%26text%3D
Семен Елистратов
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