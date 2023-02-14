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Елистратов назвал интересной борьбу в финале Кубка России по шорт-треку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов заявил, что борьба в финале Кубка России по шорт-треку была очень интересной и ожесточенной.

«Я туда ехал целенаправленно, чтобы показать результат. Конкуренция была сильная, бежать было интересно, интересная борьба, мне чуть больше повезло. Следующие соревнования у нас в Уфе, чемпионат России по отдельным дистанциям. Народ на трибунах был — в основном, конечно же, это ребята, которые занимаются шорт- треком, и их родители, но были и люди очень взрослые, которые просто следят за шорт-треком. Дети приходили за автографами, но я никогда во время соревнований не могу, говорю: «Вы меня поймите, мне уходить надо», а после соревнований я до последнего ребенка даю автографы, фотографируюсь, никуда не ухожу, для них это важно, надеюсь», — приводит слова Елистратова ТАСС.

12 февраля Елистратов одержал победу в дистанции на 1000 метров на финальном этапе Кубка России по шорт-треку, который состоялся в Рыбинске.

Источник: https://tass.ru/sport/17046087
Семен Елистратов
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